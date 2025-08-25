الإثنين 2025-08-25 08:50 م
 

حزب الاتحاد الوطني يختتم اليوم الوظيفي الثاني بتوظيف 700 شاب وشابة في الرصيفة

الإثنين، 25-08-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري-   اختتم حزب الاتحاد الوطني الأردني – فرع الرصيفة برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي فعاليات اليوم الوظيفي الثاني الذي نظمه الحزب في مقره بالرصيفة، بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات الوطنية في المملكة.اضافة اعلان


وقد أسفر هذا اليوم عن توظيف 700 شاب وشابة في مختلف التخصصات والمجالات، في خطوة تعكس التزام الحزب بدوره في دعم الطاقات الشابة وتمكينها من دخول سوق العمل، وتقديم حلول عملية لمشكلة البطالة التي تشكّل أحد أبرز التحديات الوطنية.

وأكد النائب رائد رباع أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية حزب الاتحاد الوطني في بناء جسور حقيقية بين الشباب وسوق العمل، مشددًا على أن الحزب سيواصل إطلاق مبادرات مماثلة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة أبناء الوطن.
 
 
