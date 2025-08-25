حزب الاتحاد الوطني يختتم اليوم الوظيفي الثاني بتوظيف 700 شاب وشابة في الرصيفة

وقد أسفر هذا اليوم عن توظيف 700 شاب وشابة في مختلف التخصصات والمجالات، في خطوة تعكس التزام الحزب بدوره في دعم الطاقات الشابة وتمكينها من دخول سوق العمل، وتقديم حلول عملية لمشكلة البطالة التي تشكّل أحد أبرز التحديات الوطنية.
وأكد النائب رائد رباع أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية حزب الاتحاد الوطني في بناء جسور حقيقية بين الشباب وسوق العمل، مشددًا على أن الحزب سيواصل إطلاق مبادرات مماثلة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة أبناء الوطن.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع
-
التعليم العالي: منح ماجستير بريطانية للطلبة الأردنيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي
-
معرض في الرمثا للفنان نصر الزعبي بعنوان "هواجس"
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية
-
ورشة للتعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمديرية صحة الزرقاء
-
الزرقاء تحتفي بتخريج 222 شابا في 11 برنامجا