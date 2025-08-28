وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

06:26 م

الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية، مازن الفراية، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى مركز حدود العمري، تم خلالها الاجتماع مع مسؤولي المركز والاستماع إلى إيجاز عن واقع المركز وطبيعة الخدمات المقدمة فيه ومدى جاهزية بنيته التحتية.





واطلع الفراية وحجازين، خلال جولة ميدانية في مرافق المركز، على سير العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا، بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتحسين البيئة العامة في المركز الحدودي، وكذلك متابعة تقدم سير العمل في تجهيز غرفة عمليات الإدارة المشتركة، التي تسهم في توحيد الإجراءات بين مختلف الجهات العاملة في المركز وتكامليتها.



كما شدد الوزيران، على أهمية التخطيط المستقبلي للاستمرار في تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل بيئة العمل وتأمين الاحتياجات الأساسية، بما يعزز من جاهزية المركز وقدراته لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح.



وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة التنسيق بين جميع المعنيين في المركز والتعاون بينهم، بما يضمن تسيير جميع الأعمال وإدارتها على أكمل وجه، وبما يحقق المصلحة الوطنية.



ووجّه الفراية إلى تشكيل فريق مختص لإعداد دراسة تفصيلية حول مشروع خدمة Drive Thru، ومدى إمكانية تطبيقها ومتطلبات ذلك، لتجويد مستوى الخدمات في المركز.



وبهذا الخصوص، أوعز الوزير الفراية إلى إعداد خطة رئيسية شاملة، وفق أعلى المعايير، لتطوير الموقع، تضمن الاستمرار في تحسين الإجراءات وتأهيل البنية التحتية بالمركز، بهدف تقليل فترة مكوث المسافرين بالمركز وتقديم الخدمات الفضلى لهم.



من جهته، بيّن الدكتور حجازين أن وزارة السياحة والآثار ستعمل على توفير المتطلبات الكفيلة بتقديم المنتجات السياحية الأردنية بصورة أفضل، وتسهيل وصول الزوار إليها، بما يعزز من تجربة السائح منذ لحظة دخوله الأراضي الأردنية وتنقله في مختلف الوجهات السياحية في المملكة.



كما أكد الوزير حجازين أن تطوير المركز يشكل جزءًا حيويًا من الجهود الوطنية لدعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة الأردن على خارطة المقاصد السياحية العالمية والإقليمية.



وفي السياق ذاته، أكد وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك على ضرورة اتخاذ إجراءات الصيانة العاجلة وتوفير المتطلبات الضرورية، التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة في المركز ورفع مستوى الخدمة فيه، بما ينعكس أثره مباشرة على المسافرين.