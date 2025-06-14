وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأجهزة المختصة مستمرة في أداء واجباتها، وتعمل بجاهزية عالية في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة من أجل حماية أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

اضافة اعلان



واضاف المومني في تصريحات صحفية انه منذ الصباح، اتخذنا جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية أمن الوطن والمواطنين، حيث عملت الأجهزة المختصة منذ فجر يوم الجمعة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان .



واكد المومني : "حتى هذه اللحظة، سقطت أجسام جوية في عدد من المواقع بالمملكة، وقامت الأجهزة الرسمية بالتصدي لجميع المواقع التي شهدت تساقطاً للأجسام الجوية، حيث تجاوزت جهود الدفاع المدني وسلاح الهندسة كافة التحديات وواصلت عملها لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.



واكد الوزير انه لم تسجل اية إصابات او خسائر تذكر، سواء أكانت مادية أو بشرية داعيا المواطنين الى اتباع الارشادات الصادرة عن الجهات المختصة والتقيد بها وعدم تداول أية شائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.