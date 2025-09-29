الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

وزير التربية يوجه رسالة

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اعتبار الموظفين الواردة أسماؤهم فاقدين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، سواء كانت متصلة أو متقطعة،
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 29-09-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   وجه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، رسالة للأسرة التربوية والطلبة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة الذي قرره مجلس الوزراء بتحديد "التاسع والعشرين من شهر أيلول" من كل عام يومًا وطنيًا للقراءة، لأهميتها في تطوير الإنسان وتوسيع مداركه، ولما تمثله من رفع لمستوى الوعي وإغناء المعارف، وبهدف تشجيع الجميع على القراءة وتعزيزها في المجتمع وجعلها عادة يومية.

وأكد الدكتور محافظة، أن اختيار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام كيومٍ وطني للقراءة، يُعد إشارة وازنة منها لتعزيز مكانة القراءة في وطننا الغالي، والاهتمام بها كمصدر للمعرفة والثقافة والتنمية المستدامة، بالشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية، لتغدو القراءة لدى أبنائنا أولوية أولى بوصفها مصدرًا معرفيا يسهم في بناء أجيالٍ تُعلي شأن العقل والعلم والإبداع.

اضافة اعلان


وأضاف  بأن القراءة ضرورة وجودية، وركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصياغة العقول، وغرس القيم، وتحرير الفكر من الجمود، بمنح الإنسان أفقًا لا تحده جدران، ولا تقف أمامه حدود.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

أخبار محلية مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رب

تكنولوجيا هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

ب ررب

تكنولوجيا جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

بث

طب وصحة جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

أخبار محلية تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

غا

طب وصحة حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء



 
 





الأكثر مشاهدة