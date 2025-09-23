الثلاثاء 2025-09-23 11:58 ص
 

وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-    بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والوزارة.

وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.


وبين أن الثقافة والإعلام يشكلان علاقة عضوية متكاملة في خدمة الوطن والارتقاء بوعي المجتمع، مشيرا إلى أن دور الثقافة لم يعد محصورًا في التعبير الإبداعي عبر الشعر والقصة والفنون على أهميته، بل أصبح محركًا للتغيير وتحسين فرص الحياة، وعاملًا رئيسيًا في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية.

 
 
