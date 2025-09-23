وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.
وبين أن الثقافة والإعلام يشكلان علاقة عضوية متكاملة في خدمة الوطن والارتقاء بوعي المجتمع، مشيرا إلى أن دور الثقافة لم يعد محصورًا في التعبير الإبداعي عبر الشعر والقصة والفنون على أهميته، بل أصبح محركًا للتغيير وتحسين فرص الحياة، وعاملًا رئيسيًا في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام
-
الملك يلتقي الرئيس التركي لبحث جهود التهدئة في الإقليم ووقف الحرب على غزة
-
التوثيق الملكي يصدر كتاب "المباني التراثية في العهد الهاشمي"
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
حادث سير داخل نفق السابع والامن يُحذر السائقين
-
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس
-
الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم
-
ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات