وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والوزارة.

اضافة اعلان



وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.