وزير الثقافة يفتتح جدارية "بانوراما" في الزرقاء

وشدد الرواشدة خلال افتتاحه اليوم الاثنين جدارية "بانوراما" في محافظة الزرقاء، على أهمية تعزيز التشاركية بين الهيئات الثقافية ومديرية الثقافة، بهدف تطوير المشهد الثقافي في الأردن.
وقال، إن الجدارية الممتدة على مساحة 700 متر مربع، تمثل ثمرة تعاون بين 6 فنانين من جمعية الفن التشكيلي، وتجسد التراث والتنوع المجتمعي في المدينة، مؤكدًا أن هذا العمل الفني يعزز الواجهة الجمالية للزرقاء ويعكس عمق ارتباط المجتمع بالمكان.
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