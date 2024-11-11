وزير الثقافة يفتتح جدارية "بانوراما" في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الهيئات الثقافية تشكل جسرا حيويا بين الوزارة والمجتمع المحلي، وتسهم في إنتاج مفردات العمل الثقافي، مشيرا الى أن الوزارة تسعى للنهوض بدورها وتعزيز إنتاجها.

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وشدد الرواشدة خلال افتتاحه اليوم الاثنين جدارية "بانوراما" في محافظة الزرقاء، على أهمية تعزيز التشاركية بين الهيئات الثقافية ومديرية الثقافة، بهدف تطوير المشهد الثقافي في الأردن.