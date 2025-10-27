أشغال المفرق تنفذ مشاريع بقيمة 567 ألف دينار

08:07 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أشغال محافظة المفرق خلال العام الحالي عددا من المشاريع وتسديد التزامات مالية لمشاريع سابقة بقيمة بقيمة 567 ألف دينار وفقا لمدير المديرية المهندس إبراهيم الحماد. اضافة اعلان





وقال الحماد إن موازنة المديرية للعام الحالي بلغت 350 ألف دينار ، حيث جرى تخصيص مبلغ 150 ألف دينار لغايات تنفيذ عطاءات مشاريع طرق زراعية وأعمال توسعة وسلامة عامة لبعض الطرق، لافتا إلى أن بقية المبلغ جرى تخصيصه لتسديد ديون لمشاريع سابقة.



وأضاف، إن مديرية أشغال محافظة المفرق حصلت على مخصصات مالية إضافية من وزارة الأشغال العامة والإسكان بمبلغ 217 ألف دينار حيث جرى من خلالها تنفيذ عدة مشاريع منها إنشاء مسرب إضافي لمدخل حدود جابر وإنشاء ساحة لسارية العلم الأردني، إضافة إلى مشاريع طرق زراعية شملت طريق المكيفتة حي الشاوي والجزء الثاني من طريق بلعما الوطب وطريق خربة المشرفة إلى جانب توسعة وتحسين مدخل منطقة حوشا الواقع على طريق المفرق إربد.

