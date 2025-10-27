تاكر كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

الوكيل الإخباري-أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون في مقابلة صحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم.



وقال الصحفي في لقاء مع قناة RTVI: "هو [بوتين] الزعيم الأكثر شعبية في العالم، وبفارق كبير"، مضيفا أنه لن تجد شخصا "لا يحب بوتين" سواء في كندا، أو أوروبا الغربية، أو في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، أو خارج العالم الناطق باللغة الإنجليزية، أو في الشرق الأوسط، أو آسيا، أو أوروبا الشرقية، واصفا الرئيس الروسي بأنه "مشهور عالميا".

اضافة اعلان



وأوضح كارلسون أن سبب شعبية بوتين يكمن في أنه "في كثير من النواحي، قدم مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين".

وردا على سؤال عما إذا كانت آراءه قد تغيرت بعد مقابلته مع بوتين قال كارلسون: "أوه، بالطبع. نعم. وليس كما توقعت إطلاقا. أعتقد أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين يُحب الغرب بالفعل.. أعتقد أنه يُحب الغرب أكثر من أي شخص يُمكن أن يخلفه، هذا مؤكد. تعلمون، لقد قضى شبابه في ألمانيا، في ألمانيا الشرقية، ضابطا في المخابرات السوفيتية (كي جي بي)".



وأضاف: "هذه ليست بلدي، هذه ليست لغتي، هذه ليست ثقافتي. هناك أشياء كثيرة في روسيا لا أفهمها. لكن للوهلة الأولى، تبدو روسيا جميلة، متحضرة، ومسيحية. إنها ثقافة عريقة، ثقافة مثيرة للإعجاب".



وتابع الصحفي الأمريكي: "لطالما أحببت الأدب الروسي. سافرتُ كثيرا طوال حياتي، لذا أدركتُ دائما أن كل دولة ترى العالم من منظورها الخاص، من منظور مصالحها الخاصة. لم أتفاجأ عندما علمتُ أن وجهة نظر روسيا، وجهة نظر بوتين، روسية بامتياز. بالطبع، هذا صحيح، وهكذا ينبغي أن يكون".