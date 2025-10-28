وزير السياحة يبحث مع شركاء مشروع قيفت سبل تطوير التدريب المهني في القطاع

وقال الدكتور حجازين، خلال اللقاء الذي عُقد في دائرة الآثار العامة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن بلدية رافينا الإيطالية، وجامعة بولونيا، وأكاديمية الفنون الجميلة في رافينا، إلى جانب منظمة أفسي AVSI، وعدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص من الجانبين الأردني والإيطالي، إن المشروع يحمل إمكانات كبيرة من حيث التوظيف وزيادة الإيرادات في قطاع التحف والصناعات التقليدية والفسيفساء، مشيرًا إلى أهمية استثمار المقومات السياحية في البلديات الثلاث: مأدبا، رحاب، وأم الرصاص.
وتابع "تمتلك هذه البلديات مقومات فريدة من أبراج وكنائس وكهوف يمكن استثمارها كمنتجات سياحية متميزة، كما يشكل موقع مكاور نموذجًا ناجحًا للسياحة الدينية"، لافتاً الى أن الحج المسيحي يبدأ من الأردن وينتهي في القدس، ما يجعل تطوير تجربة الحج المسيحي في رحاب ومأدبا وأم الرصاص ضرورة استراتيجية.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز الشراكة الأردنية–الإيطالية في مجالات السياحة والثقافة والتراث، ويستهدف تعزيز التدريب المهني وبناء القدرات في قطاع السياحة الأردني، مع التركيز على تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالفسيفساء وربطها بسوق العمل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات السياحة الثقافية والحرف التقليدية.
ويُنفّذ المشروع على مدى 36 شهرًا (2025–2028)، حيث سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وتعزيز استدامة التنمية السياحية، وتنمية المهارات التقنية والمهنية بما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية وثقافية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
