وزير الصحة: زيادة مخصصات الأدوية 20.8 مليون دينار.. وتعيين 3 آلاف شخص العام المقبل

وقال البدور خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن موازنة الوزارة للعام المقبل تقدر بنحو 785 مليون دينار.
وأضاف أن الوزارة ضمن اتفاقية تأمين مرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حولت إلى دائرة التأمين الصحي نحو 25 مليون دينار، فيما تقدر مخصصات التأمين 124 مليون دينار.
وأشار البدور إلى أن الوزارة ستقوم بتعيين نحو 3 آلاف شخص خلال العام المقبل.
