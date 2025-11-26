الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

وزير الصحة: زيادة مخصصات الأدوية 20.8 مليون دينار.. وتعيين 3 آلاف شخص العام المقبل

ت
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 26-11-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن زيادة مخصصات الأدوية في موازنة الوزارة لعام 2026 بنحو 20.8 مليون دينار، حيث بلغت موازنة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية 135 مليون دينار.اضافة اعلان


وقال البدور خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن موازنة الوزارة للعام المقبل تقدر بنحو 785 مليون دينار.

وأضاف أن الوزارة ضمن اتفاقية تأمين مرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حولت إلى دائرة التأمين الصحي نحو 25 مليون دينار، فيما تقدر مخصصات التأمين 124 مليون دينار.

وأشار البدور إلى أن الوزارة ستقوم بتعيين نحو 3 آلاف شخص خلال العام المقبل.

 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة