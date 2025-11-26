وزير الصحة: زيادة مخصصات الأدوية 20.8 مليون دينار.. وتعيين 3 آلاف شخص العام المقبل

11:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755237 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن زيادة مخصصات الأدوية في موازنة الوزارة لعام 2026 بنحو 20.8 مليون دينار، حيث بلغت موازنة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية 135 مليون دينار. اضافة اعلان





وقال البدور خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن موازنة الوزارة للعام المقبل تقدر بنحو 785 مليون دينار.



وأضاف أن الوزارة ضمن اتفاقية تأمين مرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حولت إلى دائرة التأمين الصحي نحو 25 مليون دينار، فيما تقدر مخصصات التأمين 124 مليون دينار.



وأشار البدور إلى أن الوزارة ستقوم بتعيين نحو 3 آلاف شخص خلال العام المقبل.



