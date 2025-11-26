وزير الصحة يكشف آلية تعيين الأطباء على نظام شراء الخدمات

01:39 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور آلية تعيين الأطباء عن طريق شراء الخدمات والهدف منها.





وقال البدور خلال مناقشة موازنة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر وخاصة في التخصصات الدقيقة، وتم حل هذه المشكلة عن طريق شراء الخدمات.



وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة مع وضع قواعد جديدة بحيث تكون الآلية عادلة للجميع واختيار الأفضل، مع تشكيل لجنة ثانية لتقييم أداء الطبيب المعين من حيث التزامه بالدوام الرسمي وتقديم الخدمة.



وأشار البدور إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز دور المراكز الصحية الشاملة ورفدها بالخدمات والكوادر للتخفيف على المستشفيات.



ودعا الوزير إلى تخفيض أعداد الطلاب الذين يدرسون تخصص الطب لمنح الفرصة للخريجين من حيث اكتساب الخبرات والعمل.