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وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن

التلهوني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية
التلهوني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية
الأحد، 22-12-2024 05:25 م

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير العدل د. بسام التلهوني اليوم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الاردن يائل لمبرت والوفد المرافق لها .

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وأكد التلهوني في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأهمية الاستمرار بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.


وأشاد التلهوني بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين معرباً عن تقدير الاردن لدعم الولايات المتحده الأمريكيه لقطاع العدالة في الأردن من خلال المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وتعزيزها بما يخدم تطور وتطوير قطاع العدالة.

 
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