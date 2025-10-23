وزير العمل في جولة ميدانية في معان يزور فرع إنتاجي بالحسينية

الوكيل الإخباري- اطلع وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال جولة ميدانية في محافظة معان على الفرع الإنتاجي القائم في منطقة وادي عنيزة بلواء الحسينية في المحافظة.

اضافة اعلان



وأكد البكار خلال زيارته إلى الفرع الإنتاجي الذي تشغله شركة الولاء لخدمات الإعاشة على أهمية مبادرة الفروع الإنتاجية في تشغيل الأردنيين وهي إحدى المبادرات الملكية السامية التي تنفذها الوزارة في مناطق الأرياف والبوادي في كافة محافظات المملكة.



وأضاف أن إنشاء الفروع الإنتاجية البالغ عددها حاليا 33 وحدة وفرع إنتاجي وهناك المزيد منها قيد الإنشاء العام المقبل تعمل في عدد من القطاعات في مختلف ألوية ومحافظات المملكة يهدف إلى توطين التنمية وتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم توفيرا لوقت الشباب والشابات وجهدهم وحتى لا يضطروا إلى الإنتقال للعمل إلى مراكز المدن.



وجال داخل المصنع الذي تصل طاقته الاستعابية لتشغيل 150 عامل وحث الشباب والشابات العاملين في الفرع الإنتاجي على نقل تجربتهم إلى أقرانهم وتشجيعهم على العمل واكتساب مهارات تمكنهم من الاستمرار في سوق العمل.