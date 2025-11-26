وزير العمل: نحارب الواسطة ومبالغة بالحديث عن الرشوة

06:04 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل خالد البكار أن الوزارة تحارب الواسطة وتسعى لضبط الرشوة، لافتا إلى أنها ليست ظاهرة وتم المبالغة بالحديث عنها.





وقال البكار خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسرّع الإجراءات ومعاملات أصحاب العمل بكافة القطاعات.



وأضاف أن أبناء الأردنيات غير مطلوب منهم اي تصاريح عمل، وبالنسبة لأبناء قطاع غزة تم اعفائهم من الدفع لكن يتوجب عليهم إصدار تصاريح عمل



وأشار البكار إلى عدم وجود إحصائيات لعدد الأردنيين العاملين في الخارج، موضحا أن العمل يجري لإصدار أرقام دقيقة حول أعداد العمالة الأردنية بالخارج.



