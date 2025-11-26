وزير العمل: نحارب الواسطة ومبالغة بالحديث عن الرشوة

وقال البكار خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسرّع الإجراءات ومعاملات أصحاب العمل بكافة القطاعات.
وأضاف أن أبناء الأردنيات غير مطلوب منهم اي تصاريح عمل، وبالنسبة لأبناء قطاع غزة تم اعفائهم من الدفع لكن يتوجب عليهم إصدار تصاريح عمل
وأشار البكار إلى عدم وجود إحصائيات لعدد الأردنيين العاملين في الخارج، موضحا أن العمل يجري لإصدار أرقام دقيقة حول أعداد العمالة الأردنية بالخارج.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: حصر كافة الوظائف على جدول التشكيلات للعام المقبل لوظيفة مفتش العمل
-
افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة
-
ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
الرمثا توحّد الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية
-
وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية
-
تحذير حكومي هام لجميع المدخنين في المملكة
-
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية