الأحد 2025-12-14 02:11 م

وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وزير المياه والري يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
جانب من اللقاء
الأحد، 14-12-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الاحد 14 كانون اول 2025 سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيد جيم هولتسنايدر وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة. اضافة اعلان


وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة الدعم المقدم لمشروع الناقل الوطني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

نه

تكنولوجيا أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

4

تكنولوجيا تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

أخبار الشركات سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

وزارة الطاقة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

موقع الحادثة

عربي ودولي 10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

نه

فن ومشاهير نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل



 






الأكثر مشاهدة