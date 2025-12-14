وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة الدعم المقدم لمشروع الناقل الوطني.
