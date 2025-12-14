وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

12:07 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الاحد 14 كانون اول 2025 سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيد جيم هولتسنايدر وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة. اضافة اعلان





وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة الدعم المقدم لمشروع الناقل الوطني.





