سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك

الوكيل الإخباري- أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، رولان سمارة بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى كينيا.

كما أدى اليمين القانونية أمام جلالته، أمجد المومني، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى إثيوبيا.