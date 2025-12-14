الأحد 2025-12-14 07:21 م

سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك

ب
جانب من أداء اليمين القانونية أمام جلالة الملك
الأحد، 14-12-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري- أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، رولان سمارة بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى كينيا.

اضافة اعلان


كما أدى اليمين القانونية أمام جلالته، أمجد المومني، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى إثيوبيا.


وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025

الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

ل

أخبار محلية إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

ب

أخبار محلية الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

أخبار محلية نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

ل

أخبار محلية جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"



 






الأكثر مشاهدة