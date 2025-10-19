الأحد 2025-10-19 01:18 م
 

وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي

الأحد، 19-10-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن وفاة مواطن أردني يبلغ من العمر 67 عامًا أثناء احتجازه في أحد مراكزها بولاية فلوريدا.

وقالت الوكالة في بيان رسمي إنّ (ح.ع.ص)، من الأردن، توفي مساء 11 أكتوبر الجاري في مستشفى لاركن المجتمعي بمدينة ميامي، بعد نقله من مركز الاحتجاز إثر إصابته بالحمى، مشيرة إلى أن السبب الأولي للوفاة هو توقف القلب.

وأضافت الوكالة أن الكوادر الطبية حاولت إنعاشه بعد فقدانه الوعي مرتين متتاليتين، إلا أن الجهود لم تنجح، لافتةً إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والكلى والسكري.

وأوضح البيان أنه دخل الولايات المتحدة عام 1994 بتأشيرة غير مهاجر، ثم حصل لاحقًا على الإقامة الدائمة، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية لاحقة.

وفي عام 2020 صدر قرار بترحيله إلى الأردن، إلا أنه أُفرج عنه تحت إشراف قضائي ضمن برنامج بدائل الاحتجاز.

وفي سبتمبر الماضي، أعادت وحدة إنفاذ الهجرة في ميامي اعتقاله تمهيدًا لترحيله، قبل أن يتوفى خلال فترة احتجازه.

وأكدت وكالة ICE أنها أبلغت القنصلية الأردنية في واشنطن بوفاته، إلى جانب إخطار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب المفتش العام، بحسب نص البيان.

 
 
