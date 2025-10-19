وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي

الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن وفاة مواطن أردني يبلغ من العمر 67 عامًا أثناء احتجازه في أحد مراكزها بولاية فلوريدا.



وقالت الوكالة في بيان رسمي إنّ (ح.ع.ص)، من الأردن، توفي مساء 11 أكتوبر الجاري في مستشفى لاركن المجتمعي بمدينة ميامي، بعد نقله من مركز الاحتجاز إثر إصابته بالحمى، مشيرة إلى أن السبب الأولي للوفاة هو توقف القلب.



وأضافت الوكالة أن الكوادر الطبية حاولت إنعاشه بعد فقدانه الوعي مرتين متتاليتين، إلا أن الجهود لم تنجح، لافتةً إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والكلى والسكري.



وأوضح البيان أنه دخل الولايات المتحدة عام 1994 بتأشيرة غير مهاجر، ثم حصل لاحقًا على الإقامة الدائمة، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية لاحقة.

