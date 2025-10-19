وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي

وقالت الوكالة في بيان رسمي إنّ (ح.ع.ص)، من الأردن، توفي مساء 11 أكتوبر الجاري في مستشفى لاركن المجتمعي بمدينة ميامي، بعد نقله من مركز الاحتجاز إثر إصابته بالحمى، مشيرة إلى أن السبب الأولي للوفاة هو توقف القلب.
وأضافت الوكالة أن الكوادر الطبية حاولت إنعاشه بعد فقدانه الوعي مرتين متتاليتين، إلا أن الجهود لم تنجح، لافتةً إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والكلى والسكري.
وأوضح البيان أنه دخل الولايات المتحدة عام 1994 بتأشيرة غير مهاجر، ثم حصل لاحقًا على الإقامة الدائمة، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية لاحقة.
وفي سبتمبر الماضي، أعادت وحدة إنفاذ الهجرة في ميامي اعتقاله تمهيدًا لترحيله، قبل أن يتوفى خلال فترة احتجازه.
وأكدت وكالة ICE أنها أبلغت القنصلية الأردنية في واشنطن بوفاته، إلى جانب إخطار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب المفتش العام، بحسب نص البيان.
