وفاة ستينية سقطت من الطابق الثالث بالأغوار

الوكيل الإخباري- قضت سيدة ستينية ، اليوم الثلاثاء ، اثر تعرضها للسقوط من شقة في الطابق الثالث في منطقة ابو سيدو بلواء الأغوار الشمالية.

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وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن السيدة جرى إسعافها الى طوارىء المستشفى لكنها وصلت متوفية جراء تعرضها لإصابات بالغة .