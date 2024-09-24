وفاة ستينية سقطت من الطابق الثالث بالأغوار

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن السيدة جرى إسعافها الى طوارىء المستشفى لكنها وصلت متوفية جراء تعرضها لإصابات بالغة .
و أضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
--(بترا)
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