 
الثلاثاء 2024-09-24 03:05 م
 
 

وفاة ستينية سقطت من الطابق الثالث بالأغوار

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 11:31 ص

الوكيل الإخباري-  قضت سيدة ستينية ، اليوم الثلاثاء ، اثر تعرضها للسقوط من شقة في الطابق الثالث في منطقة ابو سيدو بلواء الأغوار الشمالية.

اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن السيدة جرى إسعافها الى طوارىء المستشفى لكنها وصلت متوفية جراء تعرضها لإصابات بالغة .


و أضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
--(بترا)

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مجموعة من معتقلي قطاع غزة

فلسطين 1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل

تعبيرية

أخبار محلية اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

تعبيرية

طب وصحة البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني

فلسطين شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية

عربي ودولي روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

من آثار القصف

عربي ودولي الإسرائيليون يبحثون عن ملاجئ

جانب من اللقاء

أخبار محلية اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة



 


الأكثر مشاهدة