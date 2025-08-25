وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.

وأشارت بني مصطفى، خلال لقائها رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية اليوم الإثنين في مبنى الوزارة، إلى أن اللقاء يعكس نهج الوزارة في التواصل مع ممثلي القطاع الخيري، بهدف الاستماع الدائم لآرائهم وملاحظاتهم، وتذليل العقبات والتحديات لتمكينه من الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية ودوره المنشود.



وأوضحت أنه تم استحداث المركز الوطني للتوحد، ومركز الرمثا الشامل للخدمات الدامجة، ومركز التدخل المبكر بالتعاون مع اتحادي الزرقاء وإربد.



وقالت، إن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع المستدامة وتحفيز الإنتاجية لدى قطاع الجمعيات، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتمكين القطاع التطوعي، مبينة أن الوزارة تستقبل طلبات إنشاء المشاريع الإنتاجية للجمعيات، وبما ينعكس على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، ويسهم في النهوض بالقطاع التطوعي.