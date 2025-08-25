الإثنين 2025-08-25 08:51 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 25-08-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.

وأشارت بني مصطفى، خلال لقائها رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية اليوم الإثنين في مبنى الوزارة، إلى أن اللقاء يعكس نهج الوزارة في التواصل مع ممثلي القطاع الخيري، بهدف الاستماع الدائم لآرائهم وملاحظاتهم، وتذليل العقبات والتحديات لتمكينه من الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية ودوره المنشود.


وأوضحت أنه تم استحداث المركز الوطني للتوحد، ومركز الرمثا الشامل للخدمات الدامجة، ومركز التدخل المبكر بالتعاون مع اتحادي الزرقاء وإربد.


وقالت، إن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع المستدامة وتحفيز الإنتاجية لدى قطاع الجمعيات، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتمكين القطاع التطوعي، مبينة أن الوزارة تستقبل طلبات إنشاء المشاريع الإنتاجية للجمعيات، وبما ينعكس على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، ويسهم في النهوض بالقطاع التطوعي.


من جهتهم، أشار رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى أهمية الشراكة المستمرة مع الوزارة في تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تخدم المجتمعات المحلية، وتنعكس إيجابا على الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية.

 
 
