معرض في الرمثا للفنان نصر الزعبي بعنوان "هواجس"

الوكيل الإخباري- افتتح نائب رئيس لجنة بلدية الرمثا مهنا الملكاوي، معرض الفنان التشكيلي نصر الزعبي، بعنوان "هواجس" في قاعة مدرسة مصعب بن عمير الثانوية.

وأكد الملكاوي اهتمام بلدية الرمثا بتنشيط ودعم الحركة الثقافية في اللواء، عبر رعاية الأنشطة الفنية واقتناء لوحات فنية من إبداع الفنانين.



وقال إن الفن له دور في نقل هموم الناس وهواجسهم عبر اللوحات التشكيلية المتنوعة والمصاغة بالألوان والإحساس بالآخرين، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهم وتقدير جهودهم.



واشتمل المعرض على 32 لوحة رسمت في أوقات وسنوات متفرقة، عبر فيها الزعبي عن قضايا الإنسان عامة، وحاكت اللوحات بألوانها المدرجة وعناصرها المختلفة مشاعر الإنسان ومحبته وحنينه لمباني وتراث الأجداد على مر السنين.