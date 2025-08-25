معرض في الرمثا للفنان نصر الزعبي بعنوان "هواجس"

وأكد الملكاوي اهتمام بلدية الرمثا بتنشيط ودعم الحركة الثقافية في اللواء، عبر رعاية الأنشطة الفنية واقتناء لوحات فنية من إبداع الفنانين.
وقال إن الفن له دور في نقل هموم الناس وهواجسهم عبر اللوحات التشكيلية المتنوعة والمصاغة بالألوان والإحساس بالآخرين، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهم وتقدير جهودهم.
واشتمل المعرض على 32 لوحة رسمت في أوقات وسنوات متفرقة، عبر فيها الزعبي عن قضايا الإنسان عامة، وحاكت اللوحات بألوانها المدرجة وعناصرها المختلفة مشاعر الإنسان ومحبته وحنينه لمباني وتراث الأجداد على مر السنين.
وتضمن المعرض تسع لوحات بأسلوب تجريدي تعبيري عن المرأة، اعتمدت على إظهار عنصر واحد وسط اللوحة، معبرا عن حالة ما بين اليأس والقنوط والتأمل والطموح.
