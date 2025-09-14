الأحد 2025-09-14 02:52 ص
 

وفاة عامل بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
الأحد، 14-09-2025 12:48 ص

الوكيل الإخباري-   توفي عامل وافد السبت، اثر تعرضه لصعقة كهربائية في احد معامل الطوب في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية.

اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى إخلاء الجثة من قبل كوادر الدفاع المدني وتحويلها إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 
 
gnews

