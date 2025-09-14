وفاة عامل بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى إخلاء الجثة من قبل كوادر الدفاع المدني وتحويلها إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
