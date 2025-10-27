وفد من طلبة "الهاشمية" يزور مؤسسة الضمان الاجتماعي

واستمع الطلبة إلى عرضٍ تعريفي قدّمه عدد من مديري الإدارات والمديريات في المؤسسة، تناول نشأة المؤسسة وأهدافها ودورها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أبرز التطورات التي شهدتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد طلبة الجامعة بالجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي في تمكين الشباب من الاطلاع على تجاربها الريادية، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية لما تسهم به في تعزيز الجانب العملي والمعرفي لديهم، وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الواقعية.
