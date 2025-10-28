وزير التربية يفتتح نادي معلمي جرش

الوكيل الإخباري- افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، نادي معلمي جرش بحضور المحافظ الدكتور مالك خريسات وأمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

اضافة اعلان



وثمن الوزير، خلال الحفل، أهمية إنشاء هذا الصرح التربوي والذي يأتي ضمن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية التعليم وتكريم المعلمين.



وقال إن افتتاح النادي جاء تأكيداً على حرص الوزارة على دعم المعلمين وتوفير بيئة اجتماعية وثقافية تسهم في تعزيز روح الانتماء والارتقاء بالمستوى المهني والتربوي للمعلمين، مبينا أن إنشاء نادي المعلمين في جرش يشكّل خطوة مهمة ضمن رؤية الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للهيئات التعليمية وتعزيز التواصل الإيجابي بين المعلمين بما ينعكس إيجاباً على العملية التربوية والتعليمية.



وقال مدير تربية جرش، وائل العزام، إن جرش تزهو بهذه المكرمة الملكية المتمثلة بإيجاد أساس واعد لصرح وطني من خلال توفير بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للعمل المهني الناضج الذي يتميز به ويستحقه معلمي ومعلمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش.



وأشار إلى دور المعلمين فى بناء الأجيال وتحقيق الرقي التربوي وتطويره وإسهام المعلمين الفعال فى تطوير العملية التعليمية وبناء الإنسان وشخصيته وإكسابه المعارف والقيم والمهارات التي تواكب مستجدات الحياة.



وقال إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نفاخر ونباهي بتطوير التعليم ودعم المعلمين إننا نؤمن بأن التعليم هو أساس بناء فكر وحضارة الأردن، مبينا أن النادي سيكون منارة للتميز والإبداع، حيث سيتيح للمعلمين فرصاً ذهبية للاهتمام بأنشطتهم الاجتماعية والرياضية والتقنية إلى جانب تبادل الخبرات والارتقاء بمهاراتهم المهنية والوظيفية.



وقال مدير مديرية أندية المعلمين، إبراهيم عساف، إننا نقف اليوم في محطة كبيرة لتدشين هذا النادي الذي يليق بمعلمي هذه المحافظة ليكون ملتقى وطنيا جامعا وعنوانا للولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، مبينا أن المعلمين جاؤوا اليوم يحملون المحبة والامتنان لهذا التكريم وافتتاح النادي كما يستشرفون المستقبل لهذا المشروع.



بدوره، قال عبدالرحمن العياصرة، في كلمة باسم معلمي جرش، إن هذا الصرح نقطة فارقة للمعلمين في جرش ليبقى منارة يحتذى به أبناء الأردن وينهلون منه العلم، مضيفا نقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية عاقدين العزم أن نفدي الأردن بالمهج والارواح ليبقى واحة أمن واستقرار قادرا على مواجهة التحديات.



وثمن رئيس مجلس التطوير التربوي عادل النظامي هذه المبادرة التي تعتبر تكريما للمعلمين ومسيرتهم وعطائهم .