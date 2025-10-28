انطلاق المؤتمر الدولي لأطباء النسائية والتوليد الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- تنظم الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد في الأردن، وجمعية أطباء النسائية والتوليد في نقابة الأطباء، والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، مؤتمرها الدولي المشترك الثاني، يومي الخميس والجمعة المقبلين في فندق الرويال - عمان.

ويبحث المؤتمر 32 محاضرة وورقة علمية يقدمها محاضرون من الأردن وبريطانيا ومصر، بمشاركة أطباء من الأردن وفلسطين وسوريا، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء من بريطانيا.



ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي لدى المرأة، والتطورات في العلاج الجراحي باستخدام المناظير والروبوتات، إضافة إلى العلاجات الحديثة في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب.