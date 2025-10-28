انطلاق المؤتمر الدولي لأطباء النسائية والتوليد الخميس المقبل

ويبحث المؤتمر 32 محاضرة وورقة علمية يقدمها محاضرون من الأردن وبريطانيا ومصر، بمشاركة أطباء من الأردن وفلسطين وسوريا، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء من بريطانيا.
ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي لدى المرأة، والتطورات في العلاج الجراحي باستخدام المناظير والروبوتات، إضافة إلى العلاجات الحديثة في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب.
وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات متعلقة بصحة المرأة مثل تأثير السُمنة على الحمل والإنجاب، ومضاعفات الحمل كالإجهاض المتكرر والولادة المبكرة وغيرها.
