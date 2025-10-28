الثلاثاء 2025-10-28 08:42 م
 

انطلاق المؤتمر الدولي لأطباء النسائية والتوليد الخميس المقبل

ا
الأطباء المشاركين بالمؤتمر
 
الثلاثاء، 28-10-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري- تنظم الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد في الأردن، وجمعية أطباء النسائية والتوليد في نقابة الأطباء، والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، مؤتمرها الدولي المشترك الثاني، يومي الخميس والجمعة المقبلين في فندق الرويال - عمان.

اضافة اعلان


ويبحث المؤتمر 32 محاضرة وورقة علمية يقدمها محاضرون من الأردن وبريطانيا ومصر، بمشاركة أطباء من الأردن وفلسطين وسوريا، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء من بريطانيا.


ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي لدى المرأة، والتطورات في العلاج الجراحي باستخدام المناظير والروبوتات، إضافة إلى العلاجات الحديثة في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب.


وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات متعلقة بصحة المرأة مثل تأثير السُمنة على الحمل والإنجاب، ومضاعفات الحمل كالإجهاض المتكرر والولادة المبكرة وغيرها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع شركاء مشروع قيفت سبل تطوير التدريب المهني في القطاع

م

فلسطين لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

ل

أخبار محلية وزير التربية يفتتح نادي معلمي جرش

ل

أخبار محلية ولي العهد يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ل

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الدولي الـ9 للنشر الإلكتروني

ل

خاص بالوكيل وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية

انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك

أخبار محلية انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا

فلسطين نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا



 
 





الأكثر مشاهدة