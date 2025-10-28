انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك

07:33 م

الوكيل الإخباري- انطلق صباح اليوم الثلاثاء، مهرجان التفاح في موسمه الرابع، بلواء الشوبك بمحافظة معان، الذي نظمته جمعية بيت الشوبك الثقافي، متضمناً فقرات وطنية وتراثية وثقافية وفنية، ومعرضاً للمنتجات والمأكولات الشعبية.





وأقيم المهرجان في قاعات كلية الشوبك الجامعية، برعاية عضو مجلس الأعيان العين محمد داودية، وبحضور محافظ معان خالد الحجاج، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية، وجمع غفير من المزارعين وأبناء المجتمع المحلي وطلبة الكلية.



ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين وتعزيز مكانة شجرة التفاح ومنتجاتها ضمن منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، كما يسعى إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في لواء الشوبك، وتشجيع زراعة التفاح بوصفها ثروة بيئية واقتصادية وطنية.



وقال العين داودية إن دعم الحكومة المتواصل لقطاع الزراعة، وللمهرجانات والفعاليات الهادفة إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي، يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع المحلي، والمحافظة على التراث الأردني العريق.



وأشار إلى أن إقامة هذا المهرجان تجسد أهمية فاكهة التفاح المحببة لدى الكثيرين، وتؤكد أن الشوبك هي موطن التفاح الأردني، بما يتميز به من جودة عالية وسمعة طيبة،مقترحا أن تصبح الشوبك منطقة زراعية تنموية خاصة، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.



وأوضح رئيس الجمعية أحمد البدور، أن المهرجان يُعد حدثاً زراعياً وثقاقياً وتنموياً يُقام موسمياً في لواء الشوبك، ويأتي هذا العام تزامناً مع نهاية موسم حصاد التفاح وقطف فواكه الخريف في المملكة، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة التفاح والمحافظة عليها، وإبراز دورها في المجتمع الأردني، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاعين الزراعي والتراثي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في اللواء، وصون التراث المحلي ونقله إلى الأجيال المقبلة.



وبين أن المهرجان يسلّط الضوء على جودة إنتاج التفاح في اللواء، ويهدف إلى دمج الجوانب الزراعية مع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز مكانة الشوبك كمركزٍ للزراعة والثقافة، ويشجع على الابتكار المحلي، ويحفّز المجتمع على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.



وذكر أن رسالة المهرجان هذا العام انطلقت لتسلّط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لواء الشوبك، وتسعى إلى دعم صمود المزارعين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب إبراز المنتج المحلي بوصفه قيمةً اقتصاديةً وثقافيةً تستحق الدعم والرعاية.



وأشار إلى أن الجهات الداعمة للمهرجان تشمل وزارة الثقافة، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وبرنامج "تعزيز تمويل كندي"، بالإضافة إلى مؤسسة إعمار الشوبك ومؤسسة أصالة الأريس.



واختُتم المهرجان بعددٍ من التوصيات، من أبرزها: توحيد الجهود والتكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي في لواء الشوبك.

