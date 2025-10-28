صندوق المعونة: 5534 طلباً للمعونات الطارئة منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية محمود أبو حشيش، أن عدد الحالات الطارئة التي تقدمت بطلبات إلكترونية منذ انطلاق الخدمة الشهر الماضي بلغ 5534 طلباً.