الثلاثاء 2025-10-28 11:53 ص
 

صندوق المعونة: 5534 طلباً للمعونات الطارئة منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

 أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية محمود أبو حشيش، أن عدد الحالات الطارئة التي تقدمت بطلبات إلكترونية منذ انطلاق الخدمة الشهر الماضي بلغ 5534 طلباً.


وأوضح أبو حشيش لـ"الوكيل الإخباري" أن 2440 طلباً من بين تلك الطلبات انطبقت عليها الشروط، مشيرًا إلى أن الصندوق مستمر في التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخارطة تحديث القطاع العام.

وأضاف أن مكاتب الصندوق البالغ عددها 42 مكتباً رئيسياً و34 مكتباً فرعياً في مختلف مناطق المملكة، ستبقى مفتوحة لاستقبال الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا أو تعبئة الطلبات الإلكترونية.

وكانت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أعلنت في وقت سابق عن إطلاق خدمة تقديم طلبات “المعونات الطارئة” إلكترونيًا عبر منصة الصندوق، ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
