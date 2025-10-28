الزيود: خطاب جلالة الملك رسم خارطة طريق للعمل الوطني في مختلف القطاعات

06:48 م

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والكيماويات خالد الزيود أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس الأمة حمل رسالة واضحة ورؤية مستنيرة، مثل فيها خارطة طريق شاملة تصلح أن تكون دستوراً للعمل الوطني في مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية.





وقال الزيود في تصريح له إن جلالته ركز في خطابه على قضايا الأمن الداخلي والخارجي، وأهمية الدور الأمني في حماية المجتمع، إلى جانب تطوير قطاع الرعاية الصحية، واستثمار المعرفة والبحث العلمي وتجديد التعليم وربطه بالتطور التقني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف الطاقة في خدمة التكنولوجيا الاقتصادية الحديثة.



وأضاف أن جلالته شدد على أهمية الإصلاح الإداري وتطوير التشريعات بما يضمن ترسيخ الحياة الديمقراطية، والابتعاد عن العصبية والمناطقية والعشائرية، إلى جانب تأكيده على دور الدين الأصيل في إعادة التوازن النفسي والاجتماعي للمجتمع.



وبيّن الزيود أن الخطاب الملكي وضع الشباب في صميم برامج التنمية الاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني، مشيراً إلى أن الرؤية الملكية تؤكد ضرورة صناعة الوعي لديهم لمحاربة الفكر الظلامي، وإيجاد البيئة الآمنة التي تتيح لهم الإسهام الفاعل في بناء الوطن.



وشدد على أن ما طرحه جلالته يدفع الجميع نحو العمل بوعي وثقة، وإعادة ترتيب البيت الداخلي لبناء القدرات وتنمية العنصر البشري القادر على التغيير والتأثير، ومواصلة الجهود لمكافحة العنف الجامعي وآفة المخدرات التي تهدد المجتمع.



وأشار الزيود إلى أن الخطاب تناول أيضاً أهمية تنظيم الجهد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتمكين الشباب وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل.



وختم الزيود تصريحه بالتأكيد على أن خطاب جلالة الملك يعبر عن رؤية متكاملة تعزز مكانة الشباب، وتدعم مؤسسات الدولة في مجابهة الفكر المتطرف والسلوكيات الدخيلة على المجتمع، بما يترجم فكر جلالته ورسالة القيادة الهاشمية في بناء وطن قوي مزدهر وآمن.