زين تعلن الرابح الثاني بجائزة الـ 15,000 دينار ضمن حملتها الأضخم “Zain Happy Box”

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زين الأردن اسم الرابح الثاني في السحوبات الشهرية الكبرى ضمن حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box”، بالجائزة النقدية وقيمتها 15,000 دينار أردني، حيث فاز "موسى أحمد محمد مسلم" بالجائزة، بعد إجراء السحب الشهري تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الجائزة ضمن سلسلة السحوبات الكبرى التي أطلقتها زين طوال فترة الحملة، والتي منحت مشتركيها فرصاً متواصلة للفوز بجوائز نقدية وعينية قيّمة عبر تطبيقها (Zain Jo)، فيما تستمر الحملة بمنح مشتركي زين فرصاً متجددة للفوز مع اقتراب موعد السحب الأخير على الجائزة النقدية الكبرى بقيمة 20 ألف دينار أردني، إلى جانب الجائزة الأضخم سيارة Jetour T2 Luxury 2025.



وما تزال الفرصة متاحة أمام جميع مشتركي زين حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي للمشاركة في الحملة اليومية عبر التطبيق، والاستفادة من الجوائز الفورية التي تشمل مجموعة من أجهزة سامسونج الحديثة A06)، Buds 3/Core، Watch Fit 3، Z Flip 7 FE، (Z Fold 7، وليرات ذهب، وقسائم شرائية من متجر زين الإلكتروني (Zain eShop)، واشتراكات Talabat Pro من تطبيق طلبات، إضافةً إلى حزم الإنترنت المجانية.



ومع قرب انتهاء الحملة، جدّدت زين دعوتها لجميع زبائنها إلى تحميل تطبيقها للأجهزة الذكية (Zain Jo)، والمشاركة في اللعبة اليومية لفتح الصندوق والاستفادة من الأسبوع الأخير من السحوبات، كما أكدت أنه بإمكان المشتركين زيادة فرصهم بالفوز من خلال إعادة شحن خطوطهم أو دفع فواتيرهم بقيمة 5 دنانير فأكثر عبر التطبيق، أو من خلال شراء حزم 079.