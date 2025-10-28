ولي العهد يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، في الرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، بحضور قادة الدول وممثلي شركات عالمية وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، الذي يشارك في المؤتمر إن مشاركة الأردن في المؤتمر تأتي لتأكيد موقع المملكة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة في المنطقة، ولعرض محفظة من المشاريع الاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، ضمن رؤية متكاملة تُعزز بيئة الأعمال وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.



وأضاف أن الوزارة، من خلال مشاركتها، تسعى إلى إبراز دور الأردن كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة يربط أسواق المنطقة، ويدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، مع إبراز الفرص المرتبطة بعمليات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تحفيز التعاون الصناعي عبر شراكات إنتاج وتجميع موجّهة لأسواق المنطقة.



وأشار أبو غزالة إلى أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يشكّل فرصة مهمة لتوسيع شبكة الشراكات الاستثمارية، وتسليط الضوء على الفرص النوعية في القطاعات الواعدة، لا سيما النقل، والتخزين، والتوزيع، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا.



ويمثل المؤتمر، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية، منصة رئيسية لبحث تحولات الاقتصاد العالمي ومصادر النمو المستقبلية، من خلال أكثر من 600 متحدث في 250 جلسة تناقش قضايا التوازن بين التقدم والابتكار والموارد، بحضور أكثر من 8000 مشارك من 90 دولة.