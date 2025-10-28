ولي العهد يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، الذي يشارك في المؤتمر إن مشاركة الأردن في المؤتمر تأتي لتأكيد موقع المملكة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة في المنطقة، ولعرض محفظة من المشاريع الاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، ضمن رؤية متكاملة تُعزز بيئة الأعمال وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة، من خلال مشاركتها، تسعى إلى إبراز دور الأردن كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة يربط أسواق المنطقة، ويدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، مع إبراز الفرص المرتبطة بعمليات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تحفيز التعاون الصناعي عبر شراكات إنتاج وتجميع موجّهة لأسواق المنطقة.
وأشار أبو غزالة إلى أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يشكّل فرصة مهمة لتوسيع شبكة الشراكات الاستثمارية، وتسليط الضوء على الفرص النوعية في القطاعات الواعدة، لا سيما النقل، والتخزين، والتوزيع، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا.
ويمثل المؤتمر، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية، منصة رئيسية لبحث تحولات الاقتصاد العالمي ومصادر النمو المستقبلية، من خلال أكثر من 600 متحدث في 250 جلسة تناقش قضايا التوازن بين التقدم والابتكار والموارد، بحضور أكثر من 8000 مشارك من 90 دولة.
وتُعد مشاركة الأردن هذا العام امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمملكة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تركز على جذب الاستثمارات النوعية وخلق فرص العمل المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يفتتح نادي معلمي جرش
-
انطلاق المؤتمر الدولي الـ9 للنشر الإلكتروني
-
انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك
-
انطلاق المؤتمر الدولي لأطباء النسائية والتوليد الخميس المقبل
-
مركز إعداد القيادات الشبابية ينظم ورشة "الريادة والذكاء الاصطناعي"
-
الزيود: خطاب جلالة الملك رسم خارطة طريق للعمل الوطني في مختلف القطاعات
-
وزارة النقل تبحث آليات المضي في تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء
-
مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي