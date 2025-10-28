مركز إعداد القيادات الشبابية ينظم ورشة "الريادة والذكاء الاصطناعي"

وتهدف الورشة، التي تعد المرحلة الأولى من سلسلة التدريبات التي ستقام لاحقا، إلى تمكين المشاركين من تطوير مشاريعهم الريادية تمهيدا لعرضها أمام المستثمرين وحاضنات الأعمال لتبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأكدت مديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم، أن برنامج "تكنو شباب" يعد من البرامج النوعية التي ينفذها المركز، إذ وفر للمشاركين تدريبات مكثفة على المهارات الريادية وساعدهم في إعداد مشاريعهم وعرضها أمام اللجان المتخصصة.
وأوضحت أن هذه المرحلة مهمة للمشاركين، حيث تعمل على تمكينهم من تطوير مشاريعهم الريادية وتقديمها بصورة أكثر احترافية، مشيدة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المشاركون، ومؤكدة تطور مهاراتهم وقدرتهم على تقديم مشاريع واعدة تلبي احتياجات السوق وتحقق طموحاتهم.
وتضمنت الورشة جلستين تدريبيتين تناولتا التحقق من نموذج العمل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، فيما عرض المشاركون أفكارهم الريادية استعدادا للمرحلة النهائية "Demo Day".
وأشار المشارك بسام سلطان إلى أن التدريب وسع
