الثلاثاء 2025-10-28 08:42 م
 

مركز إعداد القيادات الشبابية ينظم ورشة "الريادة والذكاء الاصطناعي"

جانب من الورشة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، أمس الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان "الريادة والذكاء الاصطناعي" لمشاركي برنامج "تكنو شباب 2025 – ريادي تك / الفوج الثاني"، بالتعاون مع شركة رين للتدريب والتنمية (TTI)، وبمشاركة 24 شابا وشابة من تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسات ذات الصلة.

وتهدف الورشة، التي تعد المرحلة الأولى من سلسلة التدريبات التي ستقام لاحقا، إلى تمكين المشاركين من تطوير مشاريعهم الريادية تمهيدا لعرضها أمام المستثمرين وحاضنات الأعمال لتبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.


وأكدت مديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم، أن برنامج "تكنو شباب" يعد من البرامج النوعية التي ينفذها المركز، إذ وفر للمشاركين تدريبات مكثفة على المهارات الريادية وساعدهم في إعداد مشاريعهم وعرضها أمام اللجان المتخصصة.


وأوضحت أن هذه المرحلة مهمة للمشاركين، حيث تعمل على تمكينهم من تطوير مشاريعهم الريادية وتقديمها بصورة أكثر احترافية، مشيدة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المشاركون، ومؤكدة تطور مهاراتهم وقدرتهم على تقديم مشاريع واعدة تلبي احتياجات السوق وتحقق طموحاتهم.


وتضمنت الورشة جلستين تدريبيتين تناولتا التحقق من نموذج العمل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، فيما عرض المشاركون أفكارهم الريادية استعدادا للمرحلة النهائية "Demo Day".


وأشار المشارك بسام سلطان إلى أن التدريب وسع مداركهم في مجالي الريادة والذكاء الاصطناعي، فيما أكدت المشاركة مريم غوشة أنها باتت أكثر جاهزية وثقة في عرض مشروعها أمام المستثمرين وحاضنات الأعمال.

 

وحصل المشاركون في ختام التدريب على شهادة معتمدة من "Google" وجامعة "هلسنكي"، ما يعزز فرصهم في سوق العمل محليا ودوليا.

 
 
ل

م

ل

ل

ل

ل

