الثلاثاء 2025-10-28 03:36 م
 

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

الثلاثاء، 28-10-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   تواصل دولة الإمارات جهودها في دعم الأسر المحتاجة والنازحة في قطاع غزة، حيث قامت عملية "الفارس الشهم 3"، بتوزيع الملابس الشتوية على النازحين في مدرسة "معارف مزون". 
وثمن مدير مدرسة "معارف مزون"، الدكتور هاني الأغا، هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين حياة النازحين والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة الأنسانية التي يعيشوها، وتقدم الأغا بالشكر لدولة الإمارات، على دعم النازحين، الذي لا ينقطع. 

كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" جهودها لدعم الأسر المتأثرة، وتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من معاناتها في هذه الظروف القاسي

 

وفي مبادرة إنسانية أخرى جسدت روح التكافل ومنحت الدفء للطلاب، قدمت العملية ملابس شتوية ل 232 طالباً وطالبة بمدرسة ماجدة عوض، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بجهود إمارات الخير المتواصلة على مدار العامين الماضيين.


وفي ذات السياق، نشرحساب عملية "الفارس الشهم 3" الرسمي لقطات لتنفيذ الفرق الميدانية زيارة إلى مركز البرامج   النسائية في خان يونس لدعم مريضات السرطان والمشاركات في نشاط "الأشغال اليدوية"، ضمن أنشطة     «أكتوبر الوردي»، حيث قدموا لهن طروداً صحية تحمل رسالة تضامن وأمل.


وعبّرت المشاركات عن بالغ امتنانهن للإمارات ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، تقديراً لدورها الإنساني  الريادي وجهودها المستمرة في تمكين المرأة ودعمها في مختلف أنحاء العالم، كما قدّمن هدية رمزية تعبيراً عن شكرهن  لعملية "الفارس الشهم 3".

 
 
