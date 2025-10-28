بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

وثمن مدير مدرسة "معارف مزون"، الدكتور هاني الأغا، هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين حياة النازحين والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة الأنسانية التي يعيشوها، وتقدم الأغا بالشكر لدولة الإمارات، على دعم النازحين، الذي لا ينقطع.
كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" جهودها لدعم الأسر المتأثرة، وتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من معاناتها في هذه الظروف القاسي
وفي ذات السياق، نشرحساب عملية "الفارس الشهم 3" الرسمي لقطات لتنفيذ الفرق الميدانية زيارة إلى مركز البرامج النسائية في خان يونس لدعم مريضات السرطان والمشاركات في نشاط "الأشغال اليدوية"، ضمن أنشطة «أكتوبر الوردي»، حيث قدموا لهن طروداً صحية تحمل رسالة تضامن وأمل.
وعبّرت المشاركات عن بالغ امتنانهن للإمارات ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، تقديراً لدورها الإنساني الريادي وجهودها المستمرة في تمكين المرأة ودعمها في مختلف أنحاء العالم، كما قدّمن هدية رمزية تعبيراً عن شكرهن لعملية "الفارس الشهم 3".
