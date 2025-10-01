ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي تطوير بيئة رقمية آمنة، وحوكمة الخدمات، وتعزيز القدرات، وتشجيع الشراكات.
واجتمع سمو ولي العهد خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني إيهاب الحناوي وأعضاء المجلس، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي.
وأكد سموه ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتوفير بيئة رقمية موثوقة للمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، خاصة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة.
ورافق سموه، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
