ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025 – 2028، خلال زيارته إلى المركز الوطني للأمن السيبراني، الأربعاء.

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي تطوير بيئة رقمية آمنة، وحوكمة الخدمات، وتعزيز القدرات، وتشجيع الشراكات.



واجتمع سمو ولي العهد خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني إيهاب الحناوي وأعضاء المجلس، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي.



وأكد سموه ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتوفير بيئة رقمية موثوقة للمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، خاصة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة.