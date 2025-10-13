ولي العهد يرعى إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني في لندن

ودعا ولي العهد إلى العمل على تحويل الحوار إلى واقع ملموس، والأفكار إلى مشاريع واسعة النطاق ذات تأثير إيجابي على البلدين الأردن وبريطانيا.
