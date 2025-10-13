الإثنين 2025-10-13 09:44 م
 

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني في لندن

ل
جانب من حضور ولي العهد
 
الإثنين، 13-10-2025 09:26 م

الوكيل الإخباري- يرعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني في لندن.

اضافة اعلان


ودعا ولي العهد إلى العمل على تحويل الحوار إلى واقع ملموس، والأفكار إلى مشاريع واسعة النطاق ذات تأثير إيجابي على البلدين الأردن وبريطانيا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزارة البيئة: الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف

نعـي فـاضل حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف

ل

أخبار محلية ولي العهد يرعى إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني في لندن

فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة

فلسطين فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة

ل

عربي ودولي شاهد.. قلادة النيل التي أهداها السيسي لترامب

الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية ينظم معرضاً للخط العربي في عمّان

أخبار الشركات الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية ينظم معرضاً للخط العربي في عمّان

السيسي في افتتاح القمة: لحظة تاريخية وفرصة لإحلال السلام في المنطقة

عربي ودولي السيسي في افتتاح القمة: لحظة تاريخية وفرصة لإحلال السلام في المنطقة

ي

فلسطين ترامب: الحرب انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة