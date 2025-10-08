ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس

وبحث سمو ولي العهد مع الرئيسة التنفيذية لشبكة 42 صوفي فيجيه، سبل توسيع التعاون بين مؤسسة ولي العهد والشبكة.
وأشاد سموه بدعم الشبكة لتنفيذ برنامج "42 عمان"، الذي يهدف إلى تعليم الشباب والشابات لغات البرمجة، مشيرا إلى أهمية توسيع انتشار البرنامج وبرامجه التدريبية في المملكة.
وجال سموه ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، في مرافق الشبكة، واطلع على برامجها التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلوم الحاسوب.
-
