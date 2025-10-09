ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفرنسية في مختلف المجالات، وأهمية البناء عليها.
وثمن سمو ولي العهد جهود البرلمان الفرنسي لتحقيق الاستقرار والسلام في الإقليم.
كما أشاد سموه بدور فرنسا في حشد المواقف الدولية لإنهاء الحرب على غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإسهاماتها في تقديم المساعدات الإغاثية للأهل في غزة.
