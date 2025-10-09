الخميس 2025-10-09 07:31 م
 

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس

الخميس، 09-10-2025 06:30 م
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، بمقر المجلس في باريس.


وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفرنسية في مختلف المجالات، وأهمية البناء عليها.

وثمن سمو ولي العهد جهود البرلمان الفرنسي لتحقيق الاستقرار والسلام في الإقليم.

كما أشاد سموه بدور فرنسا في حشد المواقف الدولية لإنهاء الحرب على غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإسهاماتها في تقديم المساعدات الإغاثية للأهل في غزة.
 
 
