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ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

ولي العهد
ولي العهد
الأحد، 15-09-2024 08:58 م

الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الأردنيين بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يصادف غدا الاثنين، 16 أيلول.

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ونشر ولي العهد عبر خاصية الستوري، في موقع “إنستغرام” اقتباسا من قصيدة ولد الهدى لأحمد شوقي في مدح الرسول (ص) جاء فيه: يا خير من جاء الوجود تحية .

 
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