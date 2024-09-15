ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

ونشر ولي العهد عبر خاصية الستوري، في موقع “إنستغرام” اقتباسا من قصيدة ولد الهدى لأحمد شوقي في مدح الرسول (ص) جاء فيه: يا خير من جاء الوجود تحية .
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