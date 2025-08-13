إطلاق ناد لكبار السن في الزرقاء

الوكيل الإخباري- احتضن مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، اليوم الأربعاء، حفل إشهار وإطلاق "نادي الحكماء – كبار السن"، الذي نظمته مؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور العين ضيف الله القلاب، والنائب وليد المصري، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمهتمين والناشطين في العمل المجتمعي.

وأكد أبو قاعود أن المشروع يعد صرحا إنسانيا رائدا، يختزن بين جنباته أسمى المعاني النبيلة التي تأسس عليها المجتمع الأردني، القائم على قيم التكافل الاجتماعي، والتعاضد الإنساني، والوفاء للأجيال السابقة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.



وقال إن المبادرة تعكس بصدق الموروث الثقافي العريق الذي يحث على توقير الكبير واحترامه، ويترجم روح الشريعة الإسلامية التي دعت إلى البر والإحسان بهم، وإعطائهم المكانة اللائقة التي تليق بما قدموه من عطاء.



وأشار أبو قاعود إلى أن تكريم كبار السن لا يكون فقط بالكلمة الطيبة أو التقدير المعنوي، بل بفتح الأبواب أمامهم للمشاركة الفاعلة بالحياة العامة، وإشراكهم في صياغة القرارات المحلية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة، باعتبارهم مصدرا للحكمة والبصيرة.



وأوضح أن النادي سيكون منبرا للتواصل الإنساني والفكري، وفضاء آمنا تتلاقى فيه الأفكار وتتقاطع الخبرات، بما يعزز من اللحمة الوطنية ويعيد الاعتبار لدور الأسرة في تنشئة الأبناء على احترام الكبار والاستفادة من حكمتهم.



بدوره، أكد القلاب أن المبادرة تأتي في زمن باتت فيه القيم الأصيلة مهددة بتأثيرات الثورة التكنولوجية على أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، داعيا إلى دعم مثل هذه المشاريع التي تعيد ترسيخ الهوية الوطنية والموروثات النبيلة.



وأشار إلى أن كبار السن ثروة وطنية تحمل في طياتها مخزونا هائلا من التجارب والحكمة، وأن نجاح المشروع يبدأ من الأسرة التي تزرع في عقول الأطفال أهمية الإصغاء للحكماء والاقتداء بتوجيهاتهم.



من جانبه، أوضح مدير مؤسسة الأيقونة راكان الفاخوري أن نادي الحكماء مشروع إنساني ووطني رائد، والأول من نوعه على مستوى المملكة، يهدف إلى دمج طاقات الشباب مع خبرات كبار السن، عبر مبادرات نوعية وشراكات مع مؤسسات وطنية وإنسانية.



وأكد أن المؤسسة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومجهزة تتيح اللقاء البناء بين الأجيال، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة الشباب وإدماج الحكماء في الفعاليات المجتمعية، معلنا عن تشكيل مجلس أمناء يضم خبرات مميزة لتطوير المشروع.



بدوره، قدم مدير المشروع كمال المغربي عرضا مفصلا لخطة العمل، التي تستند إلى البحث العلمي لتحقيق أهداف التمكين والاندماج، وجعل كبار السن نواة لتبادل التجارب والخبرات.