الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة لإبرام صفقة جزئية أو شاملة

وتابع بحبح في تصريح مصور: "لقد أبلغت للتو أن حركة حماس مستعدة للمضي قدما إما باتفاق جزئي أو اتفاق شامل. بصراحة، هذه هي المرة الأولى منذ عدة أسابيع التي أشعر فيها بمزيد من الأمل بأننا على وشك استئناف المفاوضات".
وأضاف المصدر: "أتلقى اليوم مؤشرات على وجود اهتمام باستئناف هذه المفاوضات"، في إشارة إلى احتمال انفراجة في المحادثات المتعثرة منذ أسابيع.
وكانت مصادر مقربة من حركة حماس لموقع "واينت" إن وفد الحركة وصل إلى مصر منذ يومين للبحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأوضاع في المنطقة تصاعدا متجددا وتبادل الاتهامات بين حماس وتل أبيب، مع تزايد الدعوات الدولية لاستئناف الحوار بين الأطراف المعنية.
روسيا اليوم
-
