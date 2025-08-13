وزير الزراعة يبحث مع نقابة أصحاب المعاصر تحديات قطاع الزيتون

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عمل لجنة حماية زيت الزيتون، التي تضطلع بدور أساسي في حماية صحة المستهلك من أي ممارسات غير سليمة، والحفاظ على جودة المنتج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابا على سمعة زيت الزيتون الأردني في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد خريسات، ضرورة إيجاد حلول علمية وعملية مبتكرة تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والمائية واستدامتها، موضحا أن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بما فيها النقابة، بهدف وضع حلول تكنولوجية للتعامل مع مياه الزيبار، وحماية البيئة وتعزيز كفاءة الإنتاج.
