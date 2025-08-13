هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين

الوكيل الإخباري- شاركت الهيئة العربية للطاقة المتجددة بورقة عمل رئيسية في المنتدى العالمي لتخزين الطاقة، الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية، قدمها أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، نال الأردن إشادة كبيرة باعتباره من أفضل الدول في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، من حيث نسبة المواطنين، وعدد السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وكودات المباني الخضراء، إضافة إلى استثمار الطاقة المتجددة في شحن السيارات الكهربائية.



وتم خلال المنتدى الذي شارك فيه خبراء من مختلف دول العالم، عرض فرص الاستثمار في مجال تخزين الطاقة في الوطن العربي، خاصة أن العالم العربي يتصدر العالم في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي ضمن سلاسل التزويد والإمدادات العالمية، كما يلعب دورا محوريا كحلقة وصل للشبكة الكهربائية الذكية للطاقة المتجددة التي تربط القارات ببعضها البعض.



وقال بيان الهيئة إن قدرات تخزين الطاقة في الأردن شهدت ارتفاعا من 175 "جيجاوات/ساعة" إلى 230 "جيجاوات"، في ظل التطور السريع في صناعة بطاريات التخزين والسيارات الكهربائية عالميا، ما أدى إلى تراجع واضح في بناء محطات الوقود التقليدية، والتحول نحو النقل الأخضر الكهربائي، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع استمرار استخدام المصادر التقليدية في القطاعات الصناعية الخفيفة والثقيلة.



وأضاف البيان أن التحول نحو الثورة الصناعية الخامسة يتطلب مضاعفة الطلب العالمي على الكهرباء، حيث تمثل الصحارى فرصة استثمارية ضخمة لإنشاء مزارع طاقة شمسية تزود مراكز جمع البيانات الضخمة حول العالم.