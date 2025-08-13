وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.
-
أخبار متعلقة
-
123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم
-
أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب
-
الإغاثة الطبية: تسجيل 300 حالة جلدية في غزة أمس
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة
-
12 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
-
بدء محادثات جديدة في القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة
-
الاحتلال يشرع في هدم منشآت في بلدة قلنديا شمال القدس