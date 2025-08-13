الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة

05:23 م

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار اليوم الأربعاء، بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.





وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضا بلغ 0.5، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين.



وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3505 دولار.



وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة مسجلا 0.5957 دولار أمريكي.

