الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضا بلغ 0.5، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3505 دولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة مسجلا 0.5957 دولار أمريكي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي
-
الدين الوطني الأمريكي تجاوز 37 ترليون دولار لأول مرة في التاريخ
-
النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم الأميركية الصينية
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ترامب يؤجل فرض الرسوم الجديدة على الصين 90 يوما
-
ترامب يعرب عن إمكانية تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا