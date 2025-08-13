إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة

وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين
-
إطلاق ناد لكبار السن في الزرقاء
-
هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين
-
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً
-
تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن
-
الأردن يدين تصريحات نتنياهو.. "أوهام عبثية لن تنال من الأردن والدول العربية"
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة
-
إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية