الأربعاء 2025-08-13 05:16 م
 

إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة

الأربعاء، 13-08-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.

وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

 
 
