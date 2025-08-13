إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.

