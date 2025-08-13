الأربعاء 2025-08-13 06:57 م
 

مجلس محافظة إربد يؤكد تطبيق رؤية شاملة لتلبية احتياجات التنمية

الأربعاء، 13-08-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة إربد، المهندس منذر البطاينة، أن المجلس يسعى لتطبيق رؤية تنموية شاملة ترتكز على مسارات التحديث الثلاثة: الاقتصادي، الإداري، والسياسي، بهدف تلبية احتياجات التنمية في مختلف مناطق المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده البطاينة، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من أعضاء المجلس، لاستعراض أبرز مشاريع موازنة عام 2025، وآلية إعداد موازنة عام 2026.


وأشار إلى أن المجلس أقر 305 مشاريع للعام 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.7 مليون دينار، موزعة على 20 قطاعا خدميا وتنمويا، شملت المياه، الأشغال العامة، الصحة، الإدارة المحلية، التربية والتعليم، والزراعة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.


ولفت إلى أن المجلس يتابع تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية عبر تقارير دورية وزيارات ميدانية، مبينا وجود تحديات أبرزها ارتفاع كلف العطاءات عن المخصصات المرصودة، ومعيقات فنية وإدارية، ما استدعى إجراء مناقلات مالية لضمان تنفيذ المشاريع الأكثر إلحاحا.


وأوضح البطاينة، أن المجلس اعتمد في إعداد موازنة 2026 على منهجية تشاركية، من خلال تكليف الحكام الإداريين بعقد اجتماعات موسعة مع مديري الدوائر الخدمية وممثلي القطاعات والمجتمع المحلي، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية ورفعها بعد دراستها فنيا وإداريا إلى وزارة الإدارة المحلية.


وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في تعزيز الشراكة في اتخاذ القرار وتوجيه الموارد المالية نحو أولويات حقيقية تنعكس إيجابا على واقع الخدمات والبنية التحتية في المحافظة.

 
 
