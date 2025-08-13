الأربعاء 2025-08-13 03:33 م
 

123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

غزة
غزة
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 123 فلسطينيا وإصابة 437 خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت ان حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 61722 شهيدًا و 154525 إصابة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.


الى ذلك، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم 10201 شهيد و 42484 إصابة.


وبلغ إجمالي شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية الى 21 شهيدًا و 185 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1859 شهيدًا وأكثر من 13594 إصابة.

 
 
