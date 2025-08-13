123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت ان حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 61722 شهيدًا و 154525 إصابة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
الى ذلك، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم 10201 شهيد و 42484 إصابة.
وبلغ إجمالي شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية الى 21 شهيدًا و 185 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1859 شهيدًا وأكثر من 13594 إصابة.
