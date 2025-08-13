أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد "جريمة حرب".

