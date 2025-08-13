الأربعاء 2025-08-13 05:16 م
 

تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن

عداد كهرباء
عداد كهرباء
 
الأربعاء، 13-08-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأربعاء، إنّ نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى المملكة بلغت 87 بالمئة من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات.

وأضافت في تقرير عن أبرز إنجازاتها خلال الشهر الماضي، أن ذلك يعكس الالتزام الوطني بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.


وأشارت في بيان، إلى تدشين نظام المراقبة الإشعاعية في مطار الملكة علياء الدولي بالشراكة مع الحكومة الكندية، وضبط 9 مركبات مخالفة في منطقة الحرة السمراء في حملة رقابية نوعية.

 
 




