تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن

الوكيل الإخباري- قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأربعاء، إنّ نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى المملكة بلغت 87 بالمئة من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات.

وأضافت في تقرير عن أبرز إنجازاتها خلال الشهر الماضي، أن ذلك يعكس الالتزام الوطني بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.