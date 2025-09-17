يوم صحي وتوعوي للأطفال المتعايشين مع السكري في معان غدا

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الرعاية المجتمعية الخيرية بالتعاون مع جمعية روافد للتنمية الاجتماعية غدا الخميس، يوما صحيا وتوعويا للأطفال المتعايشين مع مرض السكري في مركز الأميرة بسمة للتنمية بمحافظة معان، من الساعة العاشرة صباحا.

