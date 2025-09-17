الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

يوم صحي وتوعوي للأطفال المتعايشين مع السكري في معان غدا

معان
معان
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   تنظم جمعية الرعاية المجتمعية الخيرية بالتعاون مع جمعية روافد للتنمية الاجتماعية غدا الخميس، يوما صحيا وتوعويا للأطفال المتعايشين مع مرض السكري في مركز الأميرة بسمة للتنمية بمحافظة معان، من الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للتغيير الذي يصادف 17 أيلول من كل عام، تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا" وتهدف إلى دعم الأطفال المصابين بالسكري وذويهم من خلال أنشطة صحية وتثقيفية وترفيهية متنوعة.

 
 
