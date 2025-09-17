يوم صحي وتوعوي للأطفال المتعايشين مع السكري في معان غدا

وتأتي الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للتغيير الذي يصادف 17 أيلول من كل عام، تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا" وتهدف إلى دعم الأطفال المصابين بالسكري وذويهم من خلال أنشطة صحية وتثقيفية وترفيهية متنوعة.
-
أخبار متعلقة
-
أمير دولة قطر يصل إلى عمّان
-
إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"
-
مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع
-
وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل
-
اختتام المشاركة الأردنية في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر
-
تجاهل إشارة التوقف من الامن العام وبدل القيادة مع آخر .. هذا كان مصيره!
-
ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة
-
مديرية زراعة عجلون تباشر بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب