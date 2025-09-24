17.6 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان حتى نهاية تموز 2025

02:01 م

الوكيل الإخباري- بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سجلت نمواً منذ بداية العام بلغ 1.4 مليار دينار، لتصل إلى 17.6 مليار دينار مع نهاية تموز، وبنسبة نمو 8.9%.





ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الدخل الشامل الذي بلغ أكثر من ضعف ما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دينار وبنسبة نمو 135%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 134 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 670 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 632 مليون دينار.



وجرى استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، ومدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة، وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع التقارير المالية للصندوق كما هي في نهاية تموز 2025.



كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نمواً بنسبة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، من ضمنها التوزيعات النقدية لأرباح الشركات عن نتائج أعمال العام الماضي والتي بلغت 191 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق. وتعكس هذه النتائج تحسنا ملحوظا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق، حيث لا تقتصر أهميتها على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد الوطني.