17.6 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان حتى نهاية تموز 2025

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الدخل الشامل الذي بلغ أكثر من ضعف ما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دينار وبنسبة نمو 135%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 134 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 670 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 632 مليون دينار.
وجرى استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، ومدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة، وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع التقارير المالية للصندوق كما هي في نهاية تموز 2025.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نمواً بنسبة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، من ضمنها التوزيعات النقدية لأرباح الشركات عن نتائج أعمال العام الماضي والتي بلغت 191 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق. وتعكس هذه النتائج تحسنا ملحوظا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق، حيث لا تقتصر أهميتها على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الاولى للمنح الخارجية
-
الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا
-
العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب
-
تصويب 22 مخالفة وثقها ديوان المحاسبة في 15 مؤسسة في تموز وآب
-
متصرفية لواء الكورة تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
مصادر : لا وجود لأي سائق شاحنة أردني داخل الأراضي المحتلة منذ الحادثة على معبر الكرامة
-
هجوم غير مبرر على التلفزيون الأردني يجب ان يتوقف
-
"الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية