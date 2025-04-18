2194 شكوى عمالية على منصة "حماية" في الربع الأول من 2025

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الوكيل الإخباري- وردت 2194 شكوى عمّالية على منصة حماية الإلكترونية الموجودة على موقع وزارة العمل الإلكتروني، خلال الربع الأول من العام الحالي. اضافة اعلان





وكشف تقرير مديريات التفتيش وأقسام التفتيش واللجان المشتركة، عن وجود 1309 شكاوى عمّالية من اختصاص مفتشي العمل، و885 شكوى ليست من اختصاصهم، خلال الربع الأول.



وأوضح التقرير، أن عدد الشكاوى العمالية التي تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية بلغ 665 شكوى، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيها للمنشآت/ الشكاوى بلغ 222 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 422.



وتوّزعت الشكاوى على 935 شكوى عدم دفع الأجور، و152 شكوى إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، و128 إيقاف العامل عن العمل، و134 اعتراضا على إجراء قانوني من المؤسسة، و97 شكوى إنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة، و140 شكوى عدم منح شهادة خبرة، و54 شكوى مطالبات العمل الإضافي، و125 شكوى عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور، و41 شكوى الحق المكتسب بموجب عقد العمل/ المادة 4.



وأضاف التقرير أن هناك 35 شكوى استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل المتفق عليه، و100 شكوى تخفيض الأجور للعامل، و37 شكوى عدم إعطاء نسخة من عقد العمل، و26 شكوى عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، و31 شكوى الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية، و21 شكوى تغيير محل إقامة العامل الدائم/ المادة29، و28 فصل العامل بعد تقديم شكوى، و32 مطالبات بدل الإجازات السنوية، و12 شكوى عدم إعطاء إشعار شهر إنذار، و18 شكوى العمل الجبري، و18 شكوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، و9 شكاوى التبليغ عن إصابة/ حادث عمل، و10 شكاوى إنهاء الخدمات خلال الإجازة أو توجيه إشعار لديه، وشكويان حجز جواز سفر العامل، وشكوى حقوق الملكية الفكرية، وشكويان العمل في أيام (الأعياد الدينية/ العطل الرسمية/ العطل الأسبوعية)، إضافة إلى شكويان تشغيل المرأة / المادة 69، و4 شكاوى على مكاتب تشغيل الأردنيين.

